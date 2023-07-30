«الأرصاد» تحذّر من طقس الـ4 أسابيع المقبلة.. نسبة الرطوبة أعلى من يوليو

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الـ4 أسابيع المقبلة، خاصة بداية من الثلاثاء المقبل أول أيام شهر أغسطس، حيث يكون أعلى نسبة في الرطوبة عن شهر يونيو، خاصة على السواحل الشمالية، إضافة إلى تسجيل ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة بسبب استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة.

طقس أغسطس المنتظر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّ طقس شهر أغسطس يشهد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة على أنحاء الجمهورية كافة، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ويُتوقع أن تتخلله موجات حرارة شديدة على غرار الموجات التي شهدها طقس يوليو الجاري، بسبب استمرار منخفض العروض الوسطى الذي يصاحبه رياح شمالية غربية، لكن ستكون على مدد زمنية قصيرة، عكس ما حدث في يوليو، الذي شهد موجات حرارية طويلة وشديدة الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أنّ درجات الحرارة المنتظرة في الظل على محافظة القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة، ستتراوح بين 35-36 درجة، والمحسوسة تتراوح بين 38-39 درجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

- القاهرة 36 - 25.

العاصمة الإدارية 36 - 25.

أكتوبر 37 - 25.

بنهـا 36 - 25.

دمنهور 35 - 24.

وادي النطرون 36 - 25.

كفر الشيخ 35 - 24.

المنصورة 36 - 24.

الزقازيق 36 - 25.

شبين الكوم 36 - 25.

طنطا 36 - 24.

دمياط 34- 24.

بورسعيد 34 - 25.

الإسماعيلية 39 - 24.

السويس 38 - 25.

العريش 35 - 24.

رفح 35 - 24.

رأس سدر 39 - 26.

نخل 39 - 20.

كاترين 36 - 19.

الطور 42 - 26.

طابا 38 - 25.

شرم الشيخ 42 - 30.

الإسكندرية 33 - 24.

العلمين الجديدة 33 - 24.

مطروح 32 - 23.

السلوم 33 - 24.

سيوة 38 - 23.

رأس غارب 42 - 30.

الغردقة 42 - 30.

سفاجا 41 - 29.

مرسى علم 40 - 30.

شلاتين 42 - 30.

حلايب 38 - 31.

أبو رماد 40 - 30.

رأس حدربة 39 - 29.

الفيوم 40 -25.

بني سويف 40 - 25.

المنيا 41 - 24.

أسيوط 42 - 26.

سوهاج 43 - 27.

قنا 43 - 30.

الأقصر 44 - 30.

أسوان 44 - 29.

الوادي الجديد 45 - 27.

أبوسمبل 44 - 29.