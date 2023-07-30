تقديم 22 ألفا و197 خدمة طبية ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

قالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 22 ألفا و197 خدمة، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

2206 خدمة إجمالي الزيارات المتكررة

وأوضحت أنّ الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 3 آلاف و723 خدمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2206 خدمة.

وأشارت إلى أنّ المبادرة قدمت خدمات الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ316 طفلاً وطفلة، فيما قدمت 1503 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مشيرةً إلى أنّ الحملة قدمت 190 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و166 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

تطعيم 2554 طفلاً وطفلة بالتطعيمات الروتينية

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 806 مواطنا، لافتا إلى أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 2257 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3874 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2554 طفلاً وطفلة.

وأوضحت أنّ حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

خط ساخن لطلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».