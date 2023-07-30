رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اليوم انتهاء التقديم لرياض الأطفال والاستعداد لإعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقليوبية للأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بمختلف إدارات المحافظة التعليمية.

من المتوقع ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقليوبية بداية من غد، لانتهاء فترة التقديم اليوم 30 يوليو.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقليوبية

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقليوبية تتاح إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية من هنا، ويستطيع ولى أمر الطالب أو صاحب الولاية التعليمية الحصول عليها بالرقم القومى، الذى سجل به لتقديم الطالب.

بيانات تنسيق رياض الأطفال 2023 بالقليوبية

وتتضمن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالقليوبية معرفة المدرسة المقبول بها الطالب والأماكن المتاحة في المدارس الرسمية والمتميزة للغات والمدارس الخاصة وقوائم الإنتظار التي تضم اسم الطالب، وبيانات الطالب والتى تشمل الإسم رباعى وإسم ولى الأمر والمنطقة السكنية والسن تفصيليا، حيث حددت تعليم القليوبية سن القبول لرياض الأطفال بـ5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

طريقة الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وكشفت مديرية تربية وتعليم القليوبية عن طريقة الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال:

- الدخول على رابط التسجيل .

-إدخال الرقم القومي لتظهر نتيجة القبول والمدرسة التي تم قبوله بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالقليوبية

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال عقب ظهور تنسيق رياض الأطفال وهى،

- شهادة ميلاد الطفل وتضم الرقم القومي مرفق معها 5 صورة ضوئية لها

- 4 صور شخصية للطفل المتقدم مقاس 4*6

- صورة بطاقة ولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية.

- إثبات إقامة أسرة الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة المرشح لها، مثل إيصال كهرباء أو غاز أو عقد إيجار.

- صورة بطاقة والدة الطفل.