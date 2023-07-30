اعرف نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 في بني سويف للمدارس الخاصة والحكومية والرسمية، ويمكن الاستعلام عن طريق الرابط الإلكتروني المعلن من الوزارة.

ويمكن الدخول على رابط تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 من خلال الضغط هنا، وإدخال الرقم القومي للطفل وكتابته باللغة الإنجليزية، يعقبها الضغط على كلمة بحث.

إجراءات وأوراق التقديم في مرحلة رياض الأطفال بمدارس بني سويف

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف الإجراءات والأوراق المقدمة ضمن ملف الطالب في المدرسة عقب ظهور نتيجة التنسيق إلكترونيا وقبول الطفل، وهي كالتالي:

1- شهادة ميلاد الطالب حديثة، 2 نسخة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

3ـ تقديم البطاقة الصحية للطالب، والطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

4- عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

5- وصل مياه أو كهرباء حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.