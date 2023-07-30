مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الشرقية

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار في محافظة الشرقية خلال عبوره القضبان، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح والتحفظ عليها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم.

مستشفى منيا القمح تستقبل الجثة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبالها الطالب «أحمد. ع» ويقيم بقرية كفر الغنيمي بنطاق دائرة مركز منيا القمح جثة هامدة.

قوة أمنية تعاين الواقعة

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، واتخاذ الإجراء الأمني حيال الواقعة، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كل التحريات حول أسباب مصرع الشاب أسفل القطار، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور بفض الزحام بعد نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح.