المركز الثقافي الأرثوذكسي يحتفل بمئوية ميلاد البابا شنودة مطلع أغسطس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بداية أغسطس المقبل بمرور مائة عام على ميلاد البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من بطاركة الكنيسة، ويقيم المركز الثقافي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا، الأسقف العام، بهذه المناسبة احتفالية يومي 3 و4 أغسطس المقبل، وذلك بالمسرح الكبير بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.

الاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة

ويشارك في الحفل كورال «أم النور»، ويبدأ الاحتفال في الساعة الثامنة مساءًا، بحسب البرومو الرسمي للاحتفال الذي أعلنه المركز الثقافي الأرثوذكسي، على أن تكون المشاركة في احتفال مئوية ميلاد البابا شنودة من خلال الدعوة الشخصية والتي يحصل عليها من خلال المركز الثقافي الأرثوذكسي.

مؤتمر علمي خلال الاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة

وكان المركز الثقافي الأرثوذكسي قد أطلق دعوة للباحثين لتقديم أبحاث في المؤتمر الذي ينظمه المركز بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث (1923م – 2023م)، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس 2023م بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويأتي هذا المؤتمر ضمن احتفالات المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث.