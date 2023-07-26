المركز الثقافي الأرثوذكسي يحتفل بمئوية ميلاد البابا شنودة أول أغسطس

ينظم المركز الثقافي الأرثوذكسي احتفالية في مطلع أغسطس المقبل بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد البابا شنودة الثالث، الذي ولد باسم نظير جيد في 3 أغسطس 1923 بقرية سلام التابعة لمحافظة أسيوط.

ومن المقرر أن ينظم المركز الثقافي برئاسة الأنبا إرميا، الأسقف العام، احتفالية على ثلاثة أيام احتفالًا بمئوية بابا العرب.

تفاصيل احتفال المركز الثقافي بمئوية ميلاد البابا شنودة

وقال الباحث مينا سليمان، المسؤول عن تنظيم الاحتفالية بالمركز الثقافي الأرثوذكسي، في تصريحات لـ«الوطن» ينظم المركز الثقافي الأرثوذكسي احتفالية بمناسبة الميلاد المائة للبابا شنودة الثالث خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر أغسطس المقبل، موضحًا على أن يكون الاحتفال يومي واحد واثنان أغسطس بالمركز الثقافي الأرثوذكسي بالعباسية.

وتابع «سليمان» أن الاحتفال خلال يومي واحد واثنان عبارة عن طرح للأبحاث العلمية التي قدمها المشتركين في مسابقة مئوية البابا التي أعلن عنها المركز الثقافي ومناقشتها من متخصصين في دواير متعددة منها حياة البابا شنوده الثقافية والدينية والسياسية ....إلخ في مجموعات.

حفل ختامي يوم 3 أغسطس بمركز المنارة

وأما عن اليوم الثالث للاحتفالية أوضح أن يوم ثلاثة أغسطس من المقرر أن ينظم المركز الحفل الختامي وهو احتفالية كبرى بحضور شخصيات مرموقة في جميع المجالات، على أن تقام الاحتفالية في المسرح الكبير لمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأما عن الحضور قال سليمان تكون المشاركة في احتفال مئوية ميلاد البابا شنودة من خلال الدعوة الشخصية والتي يحصل عليها من خلال المركز الثقافي الأرثوذكسي حيث يتم تسجيل البيانات والرقم القومي في الأكاديمية بالدور الثاني بالمركز الثقافي لتلقي الدعوات بداية من يوم السبت 22 يوليو.