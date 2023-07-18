تعرف على موعد انتهاء اختبارات القدرات في كليات الفنون الجميلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انتهاء اختبارات القدرات في كليات الفنون الجميلة لطلاب الثانوية العامة 2022 - 2023، حيث ستنتهي يوم الخميس الموافق 27 من شهر يوليو الجاري، موضحة أن الاختبارات بدأت منذ السبت الموافق يوم 15 يوليو الجاري.

تسجيل اختبارات القدرات بموقع التنسيق

وتستعرض «الوطن»، كيفية تسجيل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني وهي على النحو التالي:

- الدخول على موقع التنسيق من هنــــا.

- الدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات من هنـــــا.

- بدء التسجيل بالرقم القومي، ورقم الجلوس.

- ظهور بيانات الطالب الشخصية والتأكد من صحتها.

- ظهور قائمة اختبارات القدرات المتاحة والكليات والمواعيد المحددة.

- اختيار نوع القدرات والمواعيد.

- طباعة إيصال نوع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة بها.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات قدرات فنون جميلة

وأوضحت «التعليم العالي»، أنه عقب تسجيل اختبار قدرات الفنون الجميلة، لابد من تقديم الأوراق التالية عند أداء اختبار القدرات:

- رقم الجلوس الأصلي بالثانوية العامة.

- صورة من رقم الجلوس لكل اختبار.

- صورة شخصية لكل اختبار.

ووفقًا لدليل الطالب المعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للجامعات، تأتي تفاصيل اختبار قدرات كلية فنون جميلة والأسئلة بالدرجات، كالآتي:

- الاختبار المهاري مدته 150 دقيقة، من الساعة 10 صباحا ولا يجوز دخول الطالب بعد الموعد المعلن.

- سؤال الرسم من 60 درجة، هو رسم موضوع يهدف لقياس مستوى الطالب للتعبير عن البيئة المحيطة له.

- سؤال التصميم الابتكاري من 40 درجة، ويهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم مداركه وأفكاره.