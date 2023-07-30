إصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين في فاقوس بالشرقية

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين بمدينة فاقوس بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، وجرى تقديم الرعاية الصحية لهم، وتحرر عن ذلك محضر اللازم.

إصابة 7 أشخاص في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس باستقبال 7 أشخاص جراء تصادم سيارتين ملاكي وسوزوكي وهم «ياسمين.ع س»، 10 سنوات، «فاطمة م ا»، 60 سنة، «ملك ع س»، 15 سنة، و«عبد السلام س ع»، 55 سنة، و«صفية ع س»، 15 سنة، و«محمد ا خ»، 66 سنة، و«عماد ا ا»، 27 سنة، مصابين بجروح مختلفة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي طالبت بجمع كافة التحريات حولها.

الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

دفعت هيئة الإسعاف بالشرقية، بعدة سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى فاقوس، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.