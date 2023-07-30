نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بجنوب سيناء والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء بدء إتاحة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بجنوب سيناء للأطفال المتقدمين لرياض الأطفال عقب انتهاء المدة القانونية للتقديم لرياض الأطفال بمختلف إدارات المحافظة التعليمية.

حددت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء تقديمات رياض الأاطفال بداية من 1 يولية الجارى وحتى 30 يوليو الجاري لمدة شهر، ليحين موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بجنوب سيناء عقب الإنتهاء من التقديمات.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بجنوب سيناء

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بجنوب سيناء يمكن الحصول عليها إلكترونيا من هنا عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء ليتمكن ولي الأمر من معرفة المدرسة المرشح لها نجله فضلا عن معرفة موقف التقديم إذا وضع اسم الطفل بقوائم الانتظار.

تنسيق رياض الأطفال 2023

تشمل بيانات نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بجنوب سيناء عدة معلومات هامة منها:

- اسم المدرسة المقبول بها الطالب.

- قائمة الإنتظار إن وجدت.

- بيانات الطالب الأساسية.

طريقة الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال

كشفت مديرية تربية وتعليم بجنوب سيناء عن عدة خطوات يمكن بها الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بجنوب سيناء.

- الدخول على رابط التسجيل بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

- إدخال الرقم القومي للطالب من شهادة الميلاد.

- الضغط على نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال

- شهادة ميلاد الطفل مرفق معها 5 صورة ضوئية لها.

- 4 صور شخصية للطفل مقاس 4*6.

- صورة بطاقة ولي أمر الطفل أو صاحب الولاية التعليمية.

- إثبات إقامة أسرة الطفل بالنطاق الجغرافي للمدرسة.

- صورة بطاقة والدة الطفل.

- قيد يفيد وجود أشقاء للطفل بالمدرسة إن وجد.