أعلنت مديرية التربية والتعليم، ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالفيوم لجميع المدارس الحكومية، والتجريبية، والخاصة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي يمكن معرفتها من خلال رابط إلكتروني خصصته وزارة التربية والتعليم لمعرفة النتيجة، ومعرفة الأوراق المطلوبة لاستكمال أعمال التقديم ودفع المصروفات، في المدرسة التي تم قبول التلميذ بها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 بالفيوم وخطوات الحصول عليها، والأوراق المطلوبة للتقديم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 والذي يمكن من خلاله معرفة النتيجة، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة والتي تأتي كالتالي:

الدخول على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 من خلال الضغط هنا.

كتابة الرقم القومي الخاص بولي أمر الطفل.

كتابة كلمة السر الخاصة بالحساب الإلكتروني لولي أمر الطفل.

الضغط على تسجيل الدخول.

ستظهر المدرسة التي تم قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة لاستكمال تنسيق رياض الأطفال 2023

ومن المقرر أن تبدأ الإدارات التعليمية المختلفة، في تلقي أوراق الطلاب لاستكمال التقديم لرياض الأطفال، بينما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الأوراق المطلوبة لاستكمال تنسيق رياض الأطفال 2023 والتي تمثلت في الآتي:

6 صور حديثة للطفل ذات خلفية بيضاء مقاس 4 في 6.

شهاد ميلاد كمبيوتر مميكنة للطفل + صورتين منها.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.

ملف تقديم وطوابع وحافظة أوراق.

بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالطفل وطوابع التأمين الصحي.

حافظة بلاستيكية لحفظ المستندات.

إيصال مياه أو كهرباء باسم والد الطفل أو جده، أو عقد إيجار، لإثبات محل سكن الطفل بالمربع السكني للمدرسة.

آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أولياء أمور الأطفال المقبولين بتنسيق رياض الأطفال، بدفع المصروفات المدرسية للطفل، خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023، وإلا سيعتبر طلب التقديم الخاص بالطفل لاغيًا.