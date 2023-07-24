نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023.. اعرف موعد سداد المصروفات  

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بمجرد إعلانها مباشرة، موضحة أنّ التنسيق تم عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرارات الوزارية المنُظمة لعملية التنسيق.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أولياء الأمور، بمتابعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال عبر موقع التقديم الإلكتروني، حيث يكون الاستعلام بالرقم القومي، لافتة إلى حرصها على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطورات الراهنة وقضايا العصر.

عقب إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال، يتعين على ولي الأمر سداد المصروفات المدرسية خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القبول، وإلا سيعتبر طلب التقديم لاغيًا.

نسخة من قاعدة بيانات الطلاب

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه تم تسليم مديريات التربية والتعليم في المحافظات نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال «الرسمي لغات» بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني، مشددة على المديريات بإرسال النتيجة للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس.

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية في نقاط

- تطوير التعليم ارتكز على عدة محاور في ضوء رؤية مصر 2030.

- الوزارة ترغب في طلاب يبحثون عن المعلومة وليس حفظا لها.

- جار تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي.

- المناهج تشبه المناهج العالمية.

- شاركت في تطوير المناهج خبرات دولية.

- بدأ بناء المناهج الجديدة من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي.

- تطوير المناهج تطوير دولة وليس وزير.

- الوزارة تعد حاليا الإطار العام لبناء مناهج المرحلة الإعدادية.