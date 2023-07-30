ميناء بورسعيد يستقبل اليخت السياحي Emerald Sakara.. «يصل مصر لأول مرة»

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول اليخت Emerald Sakara لميناء بورسعيد، قادما من ميناء فيتنام، والذي تديره شركة Emerald Cruises ومقرها أستراليا، وذلك ضمن الجولة الأولى لزيارته لمصر، وعلى متنه 20 راكبا و25 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد،

اليخت Emerald Sakara يصل ميناء بورسعيد

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن اليخت Emerald Sakara الذي وصل ميناء بورسعيد يستوعب 100 ضيف في 50 كابينة تقع باتجاه المقدمة، وطاقم مكون من 76 شخصًا.

مغادرة اليخت Emerald Sakara ميناء بورسعيد

وأعلنت المنطقة الاقتصادية عن مغادرة اليخت Emerald Sakara ميناء بورسعيد السياحي، مساء اليوم، لاستكمال رحلته إلى ميناء اليونان، موضحا أنه تم بناء اليخت وإطلاقه في عام 2023 بفيتنام، وهي سفينة مصممة خصيصا لتقديم تجربة على طراز اليخوت الخاصة، حيث صمم هذا اليخت خصيصًا للسماح بالوصول الفريد إلى الموانئ والمرافئ التي لا يمكن الوصول إليها إلا لليخوت الصغيرة حيث يتضمن اليخت 4 طوابق.

موسم الرحلات البحرية

وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول اليخت Emerald Sakara لميناء بورسعيد، وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2023 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

نشاط محلوظ في موانئ بورسعيد

الجدير بالذكر أن موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تشهد نشاطاً ملحوظاً خاصة بعد إعلان البنك الدولي ميناء شرق بورسعيد من ضمن الـ 10 موانئ الأولى على العالم، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يونيو عدد 110 سفن حاويات و15 سفينة كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة ملح وسفينة بارج بطاقة محققة 3,620,087 طن وعدد حاويات 293,852 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد عدد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 396,420 طن وعدد حاويات 44,877 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و5 سفن صب سائل، وثلاث سفن رورو وسفينة ملح فضلاً عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض.