ضبط 297 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكّنت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 297 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي، و112 قطعة سلاح ناري بحوزة 90 متهما، كما تم تنفيذ 83597 حكما قضائيا.

وتمّ ضبط تشكيل عصابي، و39 متهما هاربا، و12 متهما بأعمال البلطجة، و258 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، و23868 مخالفة مرورية، وتمّ فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.