لأول مرة.. «ألستوم الفرنسية» تُنشئ مصنع للأنظمة والوحدات المتحركة في مصر

أكّدت وزارة النقل، العمل على توطين صناعة النقل بالتزامن مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية المهمة، كمشروع المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، والخط الرابع لمترو الأنفاق، والمرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث.

تصنيع الأنظمة والوحدات المتحركة

وأوضحت وزارة النقل، في تقرير لها، أنه تم تأجير 40 فدان لشركة ألستوم الفرنسية، أحد أكبر الشركات العالمية في تصنيع الأنظمة والوحدات المتحركة للسكة الحديد، في برج العرب لعمل لأول مرة في العالم مصنع للأنظمة خارج فرنسا مقره مصر ومصنع للوحدات المتحركة.

ونوهت وزارة النقل، إلى أن شركة ألستوم الفرنسية لديها خمس مصانع في أماكن مختلفة على مستوى العالم كفرنسا والصين وباسكتان والجزائر والبرازيل، إلا أنه لأول مرة يتم عمل مصنع متخصص في الأنظمة والوحدات المتحركة للشركة في مصر.

توطين صناعة السكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن وزارة النقل تعمل على توطين صناعة السكك الحديدية ووحدات الجر الكهربائي في مصر بما يُؤمن مُتطلبات الدولة المصرية وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً.

وأشار «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أنَّ أعمال توطين الصناعة تخدم مختلف الوسائل منها شبكة مترو الأنفاق والتي تعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة علاوة على أنه وسيلة نقل جماعية تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان.