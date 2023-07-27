هيئة السكة الحديد تكشف متوسط تأخيرات وتهديات القطارات اليوم

كشفت الهيئة القومية للسكة الحديد عن متوسط تأخيرات وتهديات القطارات المتوقع حدوثها اليوم، نظرا لخطة الهيئة في تطوير بعض الخطوط وتنفيذ مشروعات قومية، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمستقلي القطارات، ولتعزيز عوامل السلامة والأمن للجمهور.

متوسط التأخيرات والتهديات للقطارات اليوم

- خط قطارات القاهرة / الإسكندرية متوسط التأخيرات به تصل إلى 40 دقيقة.

- خط قطارات القاهرة / أسوان متوسط التأخيرات تصل إلى 80 دقيقة.

- خط قطارات القاهرة / أسيوط متوسط التأخيرات والتهديات تصل إلى 60 دقيقة.

- خط قطارات قليوب / المنصورة / الزقازيق / شبين القناطر متوسط التأخيرات يصل إلى 45 قيقة.

- خط قطارات بنها / بورسعيد متوسط التأخيرات والتهديات يصل إلى 90 دقيقة.

- خط قطارات طنطا / المنصورة / دمياط متوسط التأخيرات والتهديات تصل إلى 45 دقيقة.

اعتذار الهيئة للمسافرين

وتعتذر الهيئة القومية للسكة الحديد لمستقلي القطارات عن هذه التأخيرات والتهديات، بسبب المشروعات الجديدة التي تقع تحت طائلة التنفيذ، من صيانة مزلقانات، وأشرطة سكة حديد، وإنشاء أنفاق، وكباري علوية، وتحديث لنظم الإشارة.

وأهابت الهيئة القومية للسكك الحديدية، مستقلي القطارات والمسافرين بإتخاذ كل الاستعدادات والتدابير التي تتماشى مع مصالحهم.