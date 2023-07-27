وزارة النقل تكشف تفاصيل التعاون مع المجر في السكة الحديد

أكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أن العلاقات المصرية المجرية ليست وليدة اللحظة وإنما هي علاقات بدأت منذ ما يقرب من مائة عام تنوعت خلالها مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتمثل الفرص المتاحة حالياً للاستثمار في مصر مجالا مهما لمزيد من التعاون في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وسعيها نحو توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وحرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء وفي مقدمتهم المجر الصديقة.

علاقات مصر والمجر نموذج يحتذى به

وأوضح التقرير أنه في واقع الأمر فإن العلاقات بين مصر والمجر تُعد نموذجًا يحتذى به في عالمنا والذي يمر في هذه الآونة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة، وسبب تميّز هذه العلاقات هو توافر التفاهم المشترك، والاحترام المتبادل، لمواقف وقيم الدولتين، فضلًا عن التوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية لافتاً إلى أنه قد عقدت في يناير الماضي فعاليات اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ببودابست بمشاركة وزارة النقل حيث يمثل التعاون في هذا المجال وصفقة العربات المجرية درة التعاون بين البلدين الصديقين ، وكذلك العمل على تعزيز التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر، وهي الصفقة التي تقضي بتوريد عدد 1350 عربة لهيئة سكك حديد مصر تمثل اكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والشركات المجرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة النقل في مصر.

تطوير مرافق النقل

أكد أن مصر تتبنى خطة طموحة لتطوير كافة مرافق الدولة وفي مقدمتها قطاع النقل بجميع محاوره والذى عانى حالة من الركود والتدهور خلال العقود الماضية، حيث تم وضع خطة إستراتيجية للتنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤية 2030، تضمنت العمل على إنشاء شبكة طرق حديثة وقوية تربط أقاليم مصر وتربط مصر بالعالم ، باعتبار أن النقل هو قاطرة التنمية، الأمر الذي انعكس على كافة الأصعدة في مجالات النقل بدءاً من حفر قناة السويس الجديدة كممر مائى عالمى فى زمن قياسى ، وإنشاء منطقة إقتصادية لقناة السويس ، مروراً بمشروعاتنا الطموحة فى قطاعات النقل المختلفة وفي مقدمتها السكة الحديد التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

شبكة من الموانئ

أضاف أن مصر لديها مخطط جاري تنفيذه لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، وتم مراعاة توافر هذه الموانئ في مختلف انحاء مصر في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية ويمكن ان يشكل هذا المجال نموذجا للتعاون بيننا بالاضافة الى امكانية التعاون المشترك في مجال النقل النهري خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في المجر وخطة وزارة النقل المصري لتنفيذ خطة شاملة لتطويره لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.

وأشار أنه في هذا الاطار تجدر الاشارة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ليس فقط في مجال النقل بمجالاته المختلفة من سكك حديدية وموانئ ونقل نهري ومناطق لوجيستية ، وإنما أيضا في مجالات الزراعة وإدارة المياه والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، والعمل على تعزيز التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين، وتتيح المنطقة الاقتصادية التي تقع بجوار أهم ممر مائي للتجارة العالمية في العالم وهو قناة السويس.