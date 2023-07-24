«السكة الحديد» تُعلن موقف التهديات والتأخيرات في حركة القطارات

حددت هيئة السكك الحديدية، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة على مختلف خطوط السكك الحديدية، اليوم الاثنين، وذلك بسبب ما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى ضمن أعمال تطوير للخطوط بهدف تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

تفاصيل التهديات والتأخيرات على خطوط السكة الحديد

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أن التهديات والتأخيرات في حركة القطارات اليوم على خط «القاهرة – الإسكندرية 40 دقيقة، وعلى خط «القاهرة – أسيوط» 60 دقيقة، و80 دقيقة على خط «أسيوط – أسوان»، أما على خط «بنها -بورسعيد» 90 دقيقة، وعلى خط «طنطا – المنصورة – دمياط» 45 دقيقة، وعلى خط «قليوب – شبين القناطر – الزقازيق – المنصورة» 45 دقيقة.

خطة تطوير خطوط السكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أنه تم وضع خطة لتطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها، موضحة أن الخطة تتضمن إنشاء الخطوط الجديدة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كم، وتُنفذ المرحلة الأولى منها بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.

وأضافت وزارة النقل، أن القطار الكهربائي السريع، من المقرر أن يحقق التنمية في مختلف المناطق، ويسهم في خلق مناطق لوجيستية مهمة، من شأنها تحقيق عوائد على الاقتصاد القومي.