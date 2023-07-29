إصابة 26 شخصا في انقلاب سيارة بطريق جنيفة في السويس

أصيب 26 عاملاً في انقلاب سيارة أتوبيس ميني باص، كوستر، «العين السخنة - بالسويس»، وجرى نقل المصابين قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير المحضر اللازم لتواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادث

بلاغ بحادث طريق جنيفة بالسويس

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغاً من قائدي السيارات المارة علي طريق العين السخنة - السويس، اتجاه السويس، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص كوستر، على بعد 25 كيلو من السويس، ووقوع إصابات.

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، 16 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

معاينة حادث طريق السخنة

ومن جانبها انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق، لمكان الحادث لأجراء المعاينة، وأفادت المعاينة أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق وانحداره يمين طريق العين السخنة- السويس أمام قرية كناري، اتجاه السويس الذي يشهد أعمال توسعة وتطوير بدأت قبل عامين.

وأفاد مصدر طبي إن السيارة انقلبت أثناء عودة العمال من انتهاء وردية في إحدى المواقع، مشيراً إلى أن أغلب الإصابات مستقرة وتنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات، وجروح.