تنفيذ 62% من وحدات «سكن لكل المصريين» في السويس الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، سير العمل بالمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان بمدينة السويس الجديدة، للوقوف على نسب الإنجاز للأعمال الجاري تنفيذها، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

تنفيذ مشروعات المرحلة العاجلة بالسويس الجديدة

وشدد وزير الاسكان على ضرورة الاهتمام بأعمال البنية الأساسية بالمدينة، من مشروعات مياه شرب وصرف صحى، وطرق وكهرباء، واتصالات، وغيرها، وفى الوقت نفسه الاهتمام بمشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، كما أكد ضرورة وضع المنطقة الصناعية على أجندة الاهتمام، وتذليل أى عقبات، وتيسير الاجراءات.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن نسبة الإنجاز في القطاع السكني بمشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بإجمالي 68 عمارة، بلغت 62%، وفي قطاع البنية التحتية بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه 32%، وقطاع الصرف 74%، وفي قطاع الطرق 65%.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجارية حوالي 78%، ومشروع تنفيذ الحضانة 85% بمنطقة الخدمات، مشيرة إلى التأكيد على ضرورة مراعاة كل معايير الجودة والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، واتخاذ جميع إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

معدلات تنفيذ المشروعات

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن معدلات التنفيذ للمشروعات تُعد ترجمة فعلية للمجهود والمتابعة والتقييم المستمر للانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد وبالشكل المطلوب، تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وفي سياق متصل، تفقدت «مخلوف» أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول 4500 متر، والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق «السويس- العين السخنة» والطريق الدائري.

وتابعت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال تركيب مواسير المياه للخط المذكور، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بالكامل وطبقة الإحلال وجارٍ إنهاء تركيب 2.5 كم من إجمالي 4.5 كم، مؤكدة ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد وبالمواصفات المحددة لما يمثله خط مياه قطر 900 مم من مصدر حيوي لمياه الشرب للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبه التنفيذ بالمشروع 55.6٪.