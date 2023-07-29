«تعليم السويس» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن حاجتها لشغل وظيفة موجه في 4 تخصصات، موضحة الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل هذه الوظائف، وكذلك الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم.

وظائف شاغرة في «تعليم السويس»

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم بخصوص احتياجها لشغل عدد من الوظائف القيادة الشاغرة بمدارس السويس، والإدارات التعليم التابعة، حاجتها لشغل وظيفة موجه مجموعة تأمينات اجتماعية وقوانين عمل، ووظيفة موجه سكرتارية «أفرنجي»، ووظيفة موجه أول تاريخ.

شروط التقديم للوظائف بـ«تعليم السويس»

وكشفت «تعليم السويس» الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة موجه بالتخصصات الثلاثة المذكورة كالتالي:

- عليه أن يقدم ما يفيد تدريسه لمواد المجموعة معتمدة من مسئولي الجدول وإدارة المدرسة والموجه العام للمجموعة.

- يكون على رأس العمل بالأصالة، وليس منتدبا من محافظة أخرى.

- الحصول على مؤهل عال تربوي ومناسب أو مؤهل عال، بالإضافة إجازة تأهيل تربوي.

- الحصول على إجازة برنامج التدريب المؤهل للوظيفة، طبقاً لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- الحصول على مرتبة فوق المتوسط على الأقل خلال العامين 2020 و2021، 2021 و2022.

- لا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو المحاكم الجنائية، ولا معاقباً بأكثر من 5 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة خلال العامين 2020 و2021، 2021 و2022.

- توافر السمات الشخصية من الكفاءة والجدارة للمرشح والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

- اجتياز المقابلة الشخصية بمعرفة لجنة الاختيار.

وذكر إعلان المديرية أن تقديم المستندات يكون بمقر إدارة التنسيق المختصة بمديرية التربية والتعليم، ولمدة 15 يوما.