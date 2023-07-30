انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الطلاب الفائزين في مشروع «تحدي القراءة العربي»

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات احتفالية الأزهر لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع «تحدي القراءة العربي» في نسخته السابعة، بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد العالمية»، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، والدكتور عبد الكريم العلماء، المدير التنفيذي بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، ولفيف من قيادات الأزهر، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

مسابقة تحدي القراءة العربي

وتتضمن الاحتفالية كلمات لوكيل الأزهر وسفيرة الإمارات والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعرض فيديو تعريفي بمسابقة تحدى القراءة العربي، وفقرات إنشاد للطلاب، ويجرى الإعلان عن الفائز بمشروع تحدي القراءة العربي ضمن الحفل، وتكريم الطلاب الفائزين (العشرة الأوائل- وأوائل أصحاب ذوي الهمم).

وشهد العام الحالي من المسابقة أكبر مشاركة من طلاب الأزهر، حيث شارك أكثر من مليوني طالب وطالبة من 9516 معهدًا، وأشرف عليهم 7900 معلمٍ ومعلمةٍ.

تحدي القراءة العربي

وتُعد هذه النسخة هي السابعة التي يشارك فيها طلاب الأزهر، وتبوَّأ طلاب الأزهر خلال الأعوام الستة السابقة مراكزَ متقدمة على مستوى المشاركين من مختلف أنحاء العالم في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، خلال التصفيات النهائية التي تقام بالإمارات.