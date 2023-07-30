استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023.. إليك الشروط والرابط

ما زال باب استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 مفتوحا مع إمكانية تعديل البيانات لمن قام بالتقديم، وفق الضوابط التي أعلن عنها الأزهر الشريف.

ضوابط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

- الحد الأدنى للتقديم في المستوى الأول لرياض الأطفال الأزهر هو 4 أعوام، في أول أكتوبر 2023، والحد الأقصى 5 أعوام و11 شهرا و29 يوما.

- الحد الأدنى لسن التقديم في الصف الأول الابتدائي للمتقدمين الجدد هو 6 أعوام في أول أكتوبر 2023، والحد الأقصى 9 أعوام.

- يجب على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، وهم المسؤولون عن صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد ونوعه.

- يجب على ولي الأمر متابعة موقع التنسيق الإلكتروني، حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك، خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي من أجل استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023.

- تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك.

- تصعيد أطفال المستوى الثاني دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني.

- يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال التقديم إلكترونيا لابنه في تنسيق الصف الأول الابتدائي، في معهد ليس به مرحلة رياض أطفال.

وبخصوص استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 يمكن اتباع الخطوات الآتية بعد غلق باب التقديم وإتاحة الاستعلام:

خطوات استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

- الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).

- اختيار أيقونة نتائج طلاب تقديم الطلاب الجد وتحديد المرحلة الدراسية (رياض الأطفال، الصف الأول الابتدائي).

- إدخال بيانات الطالب الشخصية بالتفصيل.

- تسجيل الرقم القومي للطالب المتقدم.

- وضع علامة صح على محافظة الإقامة.

- الضغط على كلمة عرض نتائج طلب التقديم.

- ظهور النتيجة (قبول، إرجاء، رفض مع ذكر السبب).

- طباعة استمارة القبول وتقديمها للمعاهد الأزهري.