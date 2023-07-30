القبض على 19 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة في دمياط وسوهاج

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن سوهاج ودمياط، حملات أمنية مكبرة استهدفت دوائر مديرية أمن سوهاج، ومركز شرطة الزرقا، وقسمي شرطة «ثان دمياط ودمياط الجديدة».

ضبط 30 قطعة سلاح

وأسفرت جهود الحملات التي قام بها رجال الشرطة في سوهاج عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 24 فرود محلية، عدد من الطلقات الخرطوش بحوزة 16 متهما لـ4 منهم معلومات جنائية.

وفي دمياط، تمكنت حملات رجال الشرطة من ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلوجرامات، كمية من مخدر الهيروين، فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 3 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية.