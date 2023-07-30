هل ظهرت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023؟.. مصدر بـ«التعليم» يوضح

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، موضحا أنّه سيتم إبلاغ أوائل الثانوية العامة الليلة، لدعوتهم لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 صباح الغد.

هل ظهرت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023؟

وردا على سؤال هل ظهرت أسماء أوائل الثانوية العامة 2023؟، أوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة سيتم قبل المؤتمر الصحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وتفاصيل النتيجة كما يلي.

- إبلاغ أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 سيكون مساء اليوم بعد اعتماد النتيجة من وزير التعليم.

- إعلان أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023 صباح غدا الاثنين 31 يوليو 2023.

- قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تضم طلاب من الشعبتين العلمية والأدبية وطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين.

- ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023 وفقا لأسمائهم والدرجة الأعلى.

- أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، يتخطى عددهم 30 طالبا وتحديدا يتراوح العدد من 35 حتى 40 طالبا، على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب.

- المدارس الحكومية تتفوق في أوائل نتيجة الثانوية العامة عن المدارس الخاصة.

ضوابط ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023

وكشف المصدر في تصريحاته لـ«الوطن»، عن أنّه جرى تطبيق ضوابط ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، ووضع ما يلي في الاعتبار.

- تم حصر أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات في نتيجة الثانوية العامة 2023.

- التأكد من أنّ الطالب حضر جميع الامتحانات في المواد من داخل اللجان الامتحانية.

- ألا يكون سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

- أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات في جميع المواد.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

فيما يتيح موقع «الوطن» الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، من خلال إرسال رسالة للطالب بالنتيجة بعد تسجيل بياناته.