أوائل الثانوية العامة 2023.. إعلان القائمة ودعوتهم للتكريم خلال ساعات

تزامنا مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، التي يجري إعلانها فور اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التعليم.

توقعات باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم

ومن المتوقع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، اليوم، من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم الاتصال بأوائل الثانوية العامة 2023، ودعوتهم للتكريم خلال مؤتمر وزير التعليم، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الساعات المقبلة.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستجري إتاحة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فور اعتمادها وإعلانها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وذلك من خلال تسجيل رقم الجلوس، ثم اختيار «عرض نتيجة الثانوية العامة».

قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 ستضم من 35 إلى 40 طالبا

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، سيجري إعلانها فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وأن القائمة ستضم من 35 إلى 40 طالبا وطالبة، إذ أن المدارس الحكومية في مقدمة القائمة، كما أن ترتيب قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، يعود إلى عدة أسباب، منها: مجموع درجات الطالب، حضور جميع الامتحانات في المواد من داخل اللجان الامتحانية، وألا يكون سبق للطالب الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.