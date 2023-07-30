موعد إعلان أسماء المرشحين للمقابلات على الوظائف التعليمية 1445 في السعودية

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، مواعيد التقديم للوظائف التعليمية لعام 1445، إضافة إلى جدول زمني لإعلان أسماء المرشحين للمقابلات الوظيفية، وذلك استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

الإعلان عن أسماء المرشحين للمقابلات الوظيفية

ومن المعروف أن التقديم على الوظائف التعليمية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية، كان في 25 يوليو 2023 الموافق 7 محرم 1445هـ، واستمر حتى يوم 30 يوليو 2023 عند الساعة الحادي عشر مساءً، وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين للمقابلات الوظيفية على الفور بعد انتهاء فترة التقديم.

ومن جانبها، أفادت وزارة التعليم السعودية، بأنه سيتم الإعلان عن نتائج التقديم على الوظائف التعليمية لعام 1445 يوم 1 أغسطس المقبل، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين في هذا اليوم.

السعودية توفر 11551 وظيفة تعليمية

ويأتي ذلك في إطار إعلان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن توفر 11,551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ.

وفي حال تم قبول طلب التوظيف الخاص بك للوظائف التعليمية 1445 المعلنة من وزارة التعليم، سيتم تحديد موعد لإجراء المقابلة الشخصية في إدارة التعليم التي تم ترشيحك لها، ولا يمكن تغيير موعد المقابلة أو تأجيله، وفي حال عدم الحضور للمقابلة سيتم اعتبار ذلك انسحاباً من التقديم.

المستندات المطلوبة لتعيين في الوظيفة

ويجب عليك تجهيز جميع المستندات الرسمية والمطلوبة لتعيينك في الوظيفة، ويتم الإعلان عن الترشيح النهائي بعد إجراء المقابلة والتأكد من المطابقة لجميع الشروط المطلوبة.

ويجب توفير الوثائق التالية:

- بطاقة الهوية الوطنية.

- شهادة المؤهل الدراسي، مع معادلتها في حال كانت من خارج المملكة.

- السجل الأكاديمي للمرشحين للوظائف التعليمية.

- شهادة الفحص الطبي.

- الشهادات المثبتة في المنصة الوطنية الموحدة جدارات.