جدول التقويم الدراسي 1445 في السعودية.. اعرف مواعيد الدراسة والإجازات

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أنَّها اعتمدت جدول التقويم الدراسي 1445، إذ يتألف العام الدراسي من ثلاث فصول دراسية، ويحتوي كل فصل على 338 أسبوعًا دراسيًا، وبالتالي يصل عدد الأيام الدراسية في العام الدراسي إلى 180 يومًا، ويتمتع الطلاب بفترات إجازة مختلفة تبلغ 60 يومًا خلال العام الدراسي، بينما تدوم فترة الإجازة الصيفية لمدة 68 يومًا.

جدول التقويم الدراسي 1445

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية المتعلقة بالشرق الأوسط، تفاصيل جدول التقويم الدراسي 1445، في مدارس المملكة العربية السعودية، والذي تمّ الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة التعليم في المملكة، والذي يتضمن ما يلي:

ووفقًا لإعلان وزارة التعليم السعودية، سيبدأ جدول التقويم الدراسي 1445 في المملكة يوم الأحد الموافق 4 صفر 1445، والذي يصادف 20 أغسطس 2023، وسينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 2 جمادى الأول 1445، والذي يوافق 16 سبتمبر 2023.

وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني في المملكة يوم الأحد الموافق 12 جمادى الأول 1445، والذي يصادف 26 سبتمبر 2023، وسينتهي يوم الخميس الموافق 12 رجب 1445، والذي يوافق 22 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي 1445 في المملكة يوم الأحد الموافق 22 رجب 1445، والذي يصادف 3 مارس 2024، وينتهي يوم الاثنين الموافق 4 ذي الحجة 1445، والذي يوافق 10 يونيو 2024.

الإجازات الرسيمة للطلاب في العام الدراسي الجديد 1445

وسيتضمن التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد في مدارس المملكة العربية السعودية 10 إجازات متنوعة، من بينها 4 إجازات مطولة، بالإضافة إلى إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، كما تتضمن الإجازات إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وإجازة عيد الفطر.