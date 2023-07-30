إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق العاشر بالشرقية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق «العاشر- كوبري سيراميكا»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم.

إصابة 5 أشخاص في حادث سير

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقباله عدد 5 أشخاص مصابين في الحادث، وهم «نهال ص ا»، 38 عاما، «إبراهيم ع ا» 45 عاما، «أحمد ع ا»، 20 عاما، «يوسف ع س» 45 عاما، «جمال م م»، 55 عاما، مصابين بجروح وكسور وكدمات.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رفع آثار الحادث من الطريق

كانت الجهات الأمنية المعنية قامت برفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.