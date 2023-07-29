«مياه» الشرقية تنفذ 360 نشاطا توعويا لترشيد الاستهلاك.. منها ورش رسم للأطفال

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بتنفيذ 360 نشاطا توعويا بمراكز الشباب والأندية بجميع مراكز محافظة الشرقية خلال فترة شهرين من العطلة الصيفية، للتوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعريف بآلية الشكاوى وأرقام الخط الساخن 125.

تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للحد من إهدار المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان، إلى أن الأنشطة شملت تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة، للحد من إهدار المياه، كما تم تنفيذ أنشطة تفاعليه للأطفال، مثل: «ارسم ولون، والسلم والثعبان، ومسرح العرائس»، وغيرها لترسيخ المفاهيم التوعوية لدى الأطفال، في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وبين مديرية الشباب والرياضة.

الحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم الترشيد

من جانبه، قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة تقوم بتنفيذ عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية داخل الأندية ومراكز الشباب، بهدف الحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم الترشيد.

نشر التوعية المائية لدى الشباب من أجل إكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية

وأكد العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن تنفيذ الأنشطة داخل أندية ومراكز الشباب يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية نقطة المياه وضرورة الحفاظ والحرص عليها من الإهدار، بجانب توجيهات وتعليمات الشركة القابضة بنشر التوعية المائية لدى الشباب من أجل اكسابهم سلوكيات ومهارات إيجابية.