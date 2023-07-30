وكيل «صناعة النواب» يعلن إطلاق مبادرة «اشتري المصري» في سبتمبر المقبل

أعلن النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن إطلاق مبادرة جديدة في شهر سبتمبر المقبل تحمل اسم «اشتري المصري»؛ للتشجيع على شراء المنتج المحلي.

وأضاف «عوض الله»، خلال تصريحات المحررين البرلمانيين، أن مبادرة «اشتري المصري» هدفها تشجيع المنتج المصري في الأسواق ودخوله سوق المنافسة، موضحا أن اختيار شهر سبتمبر لأنه يتواكب مع دخول المدارس، إذ تشهد هذه الفترة إقبالا كبيرا على كافة المستلزمات الإنتاجية من ملابس وأدوات المدرسة وغيرها.

وناشد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب جميع المسئولين بالدولة، بجانب رجال الأعمال والفنانين والإعلام بدعم هذه المبادرة، مؤكدا أنها ستساهم في تشغيل عدد من المصانع وتوفير عمالة بآلاف.