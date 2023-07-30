«المهن الموسيقية»: مهرجان العلمين له آثار إيجابية أبرزها زيادة العمالة المستفيدة

قال الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إنّ مصر كانت بحاجة إلى مهرجان العلمين الجديدة، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، كون سياحة المهرجانات هامة للغاية، وتنشط الاقتصاد في الوقت الحالي، مشيدا باختيار الفنانين الذين يحيون حفلات في مدينة العلمين الجديدة مثل أحمد سعد ومحمد منير وتامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم وأنغام وإليسا، وغيرهم.

مهرجان العلمين له آثار إيجابية عديدة

وأضاف «أبو المجد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مهرجان العلمين له آثار إيجابية من مختلف النواحي، إذ تزداد عدد العمالة المستفيدة فضلا عن الدعاية السياحية الضخمة لمصر، إلى جانب إبراز مدينة العلمين الجديدة التي تعد نقلة حضارية داخل الدولة، مضيفا: «كنا نتمنى إقامة هذه المهرجانات في مصر وكنا نسعى لذلك كونه من الضروري إقامة مهرجانات عالمية بهذه الصورة الرائع الذي نُفذت به».

مهرجان العلمين يستهدف أكثر من مليون زائر

وتابع، أنّ مهرجان العلمين الجديدة يستهدف أكثر من مليون زائر، وهناك تنوع في الأنشطة والفاعليات المقامة بالمهرجان، إذ إنه ليس مقتصرا على الحفلات الغنائية فقط بل يوجد منافسات وبطولات رياضية فضلا عن الأنشطة الترفيهية، مشيرا إلى أن هذا المهرجان إضافة كبيرة لمصر ويستهدف نوعا محددا من السياحة والزوار.