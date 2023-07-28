جدول حفلات مهرجان العلمين.. تستمر حتى نهاية أغسطس

زاد نجاح حفل الفنان أحمد سعد أمس، بالعلمين الجديدة، من عمليات البحث عن جدول حفلات مهرجان العلمين لمعرفة الحفلات الجديدة وأسعارها، حيث نجحت الفاعليات التي يقدمها المهرجان في جذب الجمهور المصري والعربي للمدينة الساحلية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي جدول حفلات مهرجان العلمين، على النحو الآتي:

جدول حفلات مهرجان العلمين

ووفقا للجهات المنظمة، فإن اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو ينطلق حفل راغب علامة ونانسي عجرم، ويقام حفل الموسيقار عمر خيرت والفنانة إليسا في مهرجان العلمين، الجمعة الموافق 11 أغسطس، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها الموسيقار عمر خيرت مع الفنانة إليسا في حفل واحد.

كما تستعد الفنانة أنغام لإقامة حفلها بمهرجان العلمين الجديدة يوم 18 أغسطس المقبل، في أول ظهور فني بمدينة العلمين الجديدة.

صاحبة السعادة إسعاد يونس

ومن المقرر غدا السبت، استضافة إسعاد يونس وبرنامجها «صاحبة السعادة»، فرقة «أيامنا الحلوة»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والحلقة تقدم بمشاركة الساحر كريس المصري، المعروف عبر منصات التواصل الاجتماعي بخفة يده، في أكبر ماجيك شو بمدينة العلمين، والمقرر يوم 29 يوليو الجاري.

مهرجان العلمين

وقدم الفنان تامر حسني حفل غنائي ضخم حضره عدد كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي ويستمر جدول حفلات مهرجان العلمين في تقديم العروض التي يعلن عنها تباعا حتى 26 أغسطس المقبل، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي

كما تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث مهرجان العلمين الرياضي، فضلا عن أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض بالإضافة للعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالمي.