بدء تلقي الطعون على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه تقرر اليوم الأحد، بدء تلقي طلبات الطعون على نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، ولمدة 30 يوما، تنتهي يوم 29 أغسطس المقبل.

مواعيد تلقي الطعون بمنطقة سوهاج الأزهرية

وأوضحت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية، في بيان، أن مواعيد الاطلاع تبدأ في الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، ويمكن للطالب سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها، وقيمتها 100 جنيه عن كل مادة.

حالات لا يجوز بها الطعن بالثانوية الأزهرية

كما أوضح البيان الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها، وشرح كافة التفاصيل المنظمة لهذا الشأن بما يضمن التيسير على الطالب وولي الأمر، وهي وفقا لمنطقة سوهاج الأزهرية:

-التظلم على المادة حصل فيها على الدرجة النهائية.

- الطعن على مواد نجح فيها خلال الأعوام الماضية.

- الطعن على مواد تم إلغائها من الكنترول.

ـ الطالب الباقي للإعادة يمكنه الطعن في المواد التي امتحن فيها فقط.