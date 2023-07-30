أعلن الدكتور أحمد الطيب بديوي وكيل وزارة شئون الأزهر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، بدء تلقى تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة بني سويف الأزهرية، ابتداء من اليوم الأحد ولمدة شهر، لطلاب الثانوية الأزهرية الراغبين بالتظلم بنتيجة مادة أو بعض مواد الشهادة الثانوية.

رسوم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الازهرية 2023 في منطقة بني سويف الأزهرية

وكشف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية عن الرسوم المستحقة لتظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة بني سويف الأزهرية لهذا العام المقدرة بـ100 جنية للمادة الواحدة، على أن تكون وسيلة الدفع إليكترونيًا ببطاقة الدفع الإليكتروني، أو بإيصال دفع من الإدارة التعليمية، أو بحسابات المناطق الأزهرية.

تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في منطقة بني سويف الأزهرية

وحددت منطقة بني سويف الأزهرية عدة أوراق من الطالب للبدء بتظلمات وطعون نتيجة الثانوية الازهرية 2023 في منطقة بني سويف الأزهرية وهي:

1 ــ بيان من الطالب أو ولى أمره أو صاحب الولاية التعليمية مبين به المواد التي يطعن على نتيجتها.

2 ــ رقم جلوس الطالب.

3- إيصال سداد رسوم التظلم.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب ولولي أمره.

خطوات التظلم بالثانوية الأزهرية

واوضحت منطقة بني سويف الأزهرية خطوات تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الازهرية 2023 في منطقة بني سويف الأزهرية كالتالى:

1 ـ التسجيل عبر الموقع الإلكترونى للأزهر الشريف واختيار تظلمات الثانوية الأزهرية.

2 ـ سداد رسوم التظلم.

3 ـ تقديم طلب للتظلم موضح به اسم المادة وبيانات الطالب كاملة.

4 ـ الحضور إلى المنطقة بداية من 8 صباحا حتى 12 ظهرا باليوم المحدد للتظلم.

5 ـ مراجعة الطالب للورقة الامتحانية على شاشة الحاسب الآلي.

6 ـ ظهور نتيجة التظلم على بوابة الأزهر الشريف عقب تقديم التظلم ب15 يوما.