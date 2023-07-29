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موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024.. الفصل الدراسي الأول 14 أسبوعا

كتب:

أحمد أبوضيف
06:28 م | السبت 29 يوليو 2023
بدء العام الدراسي بالجامعات "أرشيفية"

بدء العام الدراسي بالجامعات "أرشيفية"

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات، عن موعد بدء الدراسة 2024 في مصر للجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية والأهلية، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

ويبدأ العام الدراسي الجامعي الجديد، يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهي في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024.

تعرف على موعد بدء الدراسة 2024

وفي إطار اعلان موعد بدء الدراسة 2024 في مصر للجامعات تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني يونيو 2024

وقال المجلس الأعلى للجامعات، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تجرى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وفي السياق ذاته تواصل الجامعات الحكومية اختبارات القدرات 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على التنسيق، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لامتحانات القدرات تجاوز الـ120 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

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متحدث التعليم العالي: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد 30 سبتمبر
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.