الفصائل الفلسطينية تشكر السيسي على استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنَّ الفصائل الفلسطينية وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافة مصر للاجتماع الأمناء العامين.

وتأتي استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناءً على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتأكّيدا للدور المصري المحوري والتاريخي الداعم لوحدة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.