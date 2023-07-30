رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفصائل الفلسطينية تشكر السيسي على استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين

كتب:

محمود البدوي
02:39 م | الأحد 30 يوليو 2023
مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنَّ الفصائل الفلسطينية وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافة مصر للاجتماع الأمناء العامين.

وتأتي استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناءً على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وتأكّيدا للدور المصري المحوري والتاريخي الداعم لوحدة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين.. الرابط والخطوات

نتيجة توجيهي فلسطين 2023... اعرف الخطوات للحصول عليها

نسبة نجاح توجيهي فلسطين 2023.. تعرف على خطوات استخراجها

سفير فلسطين بالقاهرة: أبو مازن يصل إلى مصر اليوم في زيارة رسمية

أشرف العشري لـ«القاهرة الإخبارية»: اجتماع «فصائل فلسطين» على درجة كبيرة من الأهمية
بقلم محمود البدوي