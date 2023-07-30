«القاهرة الإخبارية»: البابا فرنسيس يناشد روسيا العودة للعمل باتفاق الحبوب

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، روسيا، إلى إعادة اتفاقية تصدير الحبوب في البحر الأسود، والتي سمحت لروسيا بعبور الصادرات الأوكرانية بأمان عبر موانئها على الرغم من الحرب.

وقال البابا، اليوم الأحد: «أناشد سلطات الاتحاد الروسي باستئناف مبادرة البحر الأسود ونقل الحبوب بشكل آمن»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وكانت روسيا قد أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في وقت سابق، أنّها ستنهي اتفاقية الحبوب التي تشمل صادرات الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 مواني، بما في ذلك أوديسا في 18 يوليو.