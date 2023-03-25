كل ما تود معرفته عن مشروع مونوريل 6 أكتوبر.. التفاصيل الكاملة (صور)

43 كيلومترا هو إجمالي طول مشروع مونوريل 6 أكتوبر، ويشتمل على 13 محطة ويعد وسيلة نقل جماعى عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف.

محطات مشروع مونوريل 6 أكتوبر

محافظة الجيزة، وثقت تطور الأعمال في تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة أن المشروع يضم عدد مختلف من المحطات وهي محطة أكتوبر الجديدة والمنطقة الصناعية والسادات وجهاز مدينة 6 أكتوبر ونقابة المهندسين.

كما يشمل مشروع مونوريل 6 أكتوبر محطات جامعة النيل ومحطة هايبر وان وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وبشتيل والمنصورية والمريوطية والطريق الدائرى ووادى النيل، بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة «Depot» بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدان.

أحد وسائل النقل الجماعي الآمن

وفي سياق متصل، قالت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إنه يتم تنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل وغرب النيل لأول مرة داخل مصر، حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع والغير ملوث للبيئة، موضحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة.