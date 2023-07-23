«النقل» تعلن نسب تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»، الذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادي النيل، بطول 43.8 كيلومتر ويشتمل على 13 محطة هي محطات أكتوبر الجديدة وجامعة الأهرام الكندية والسادات وجامعة 6 أكتوبر ونقابة المهندسين ومول مصر ومدينة الشيخ زايد وطريق الإسكندرية المنصورية والمريوطية والطريق الدائري وبشتيل ووادي النيل، ويجري تنفيذه من خلال تحالف شركات «ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب».

تفاصيل مركز السيطرة والتحكم بمشروع المونوريل

يشتمل المشروع وفق تقرير لوزارة النقل، على مركز السيطرة والتحكم والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانًا والذي يشتمل على 13 مبنى من أهمها «مبنى السيطرة والتحكم الذي يجري من خلاله التحكم في مسير القطارات، ومبنى ورشة الصيانة الخفيفة والجسيمة لصيان القطارات، ومبنى لغسيل القطارات، مبنى لتخزين القطارات، مخزن لتخزين المهمات المختلفة».

نسب تنفيذ مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»

بلغت نسبة تنفيذ أعمال الأعمدة ‏والكمرات وتركيبات ممشى الصيانة والطوارئ والمحطات على طول المسار، الإجمالية 48.4% «51% الأعمال المدنية وتشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم و46% الأعمال الكهروميكانيكية»، ويجري حالياً أعمال تركيب الكمرات بالمسار بنسبة 60.3% وللمحطات بنسبة 58.3% والتحويلات بنسبة 44.4% ويجري تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطات بنسبة 41.2% كما يجري ‏تصنيع المعدات بنسبة 56% و‏إجراء الاختبارات عليها تباعاً كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 38%.

محطة نقابة المهندسين

يضم المشروع موقع محطة نقابة المهندسين وهي المحطة التي تخدم نقابة المهندسين وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى جامعة مصر ومستشفى دار الفؤاد، وسيجري من خلالها أيضاً تبادل خدمة نقل الركاب مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع «السخنة – مطروح» وتقع على بعد 600 متر منها.