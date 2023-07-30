قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 4 ساعات غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب في بعض مناطق مركز بلقاس ومركز طلخا بالدقهلية، غدا الاثنين، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 2 مساءً.

قطع المياه في بعض مناطق الدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يجري قطع المياه عن قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس، وقرى بطرة، وكتامة، وبساط النصارى، ودميرة التابعة لمركز طلخا.

سبب قطع المياه في الدقهلية غدا

وأشارت الشركة أنه يجري قطع المياه في بعض مناطق محافظة الدقهلية غدا للقيام بعمل قطعية قطر 10 بوصة بخط ربط بسنديلة أمام قرية بطرة، لمدة 4 ساعات، على أن تعود المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالشركة.

وطالبت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال والتي تستمر لمدة 4 ساعات من العاشرة صباحا حتى الثانية مساء.