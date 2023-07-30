قائمة الكليات الجديدة في مصر خلال آخر 9 سنوات.. تناسب وظائف المستقبل

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لأعمال تنسيق الكليات 2023 بعد الانتهاء من أعمال نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلانها من قبل وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، من خلال الكشف عن الكليات والتخصصات العلمية الجديدة والمتفردة من نوعها في المجالات المؤهلة لاحتياجات سوق العمل إقليميًا ودولياً، وجرى تدشينها خلال الـ9 سنوات الماضية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

تخصصات وكليات الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الكليات الجديدة في التخصصات الفريدة من نوعها وتتماشى مع وظائف المستقبل ومتطلبات سوق العمل وفقاً لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

كليات الذكاء الاصطناعي للمستقبل

- كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

- كلية النانو تكنولوجي

- كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

- كليات الذكاء الاصطناعي

- كلية تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء

- معاهد النباتات الطبية والعطرية

- كليات أبحاث وتطبيقات الليزر

- كليات علوم المسنين

- كليات العلوم الصحية التطبيقية

- كليات علوم الأرض

- دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف

- كلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة

- كليات الطفولة المبكرة

- كلية البيولوجيا الجزئية

- كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء

- كلية تكنولوجيا صناعة السكر

- كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

- كلية الملابس والموضة

- كلية الدواء الطبيعي بالسويس

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة