لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: شهدنا أفكار خاصة بالتصويت الإلكتروني الانتخابي

أكد النائب محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني أن المناقشات بجلسة مباشرة الحقوق السياسية شهدت أفكارا ورؤى خاصة بأهمية العمل على وجود التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية مثلما يجرى في كثير من دول العالم.

جاء ذلك في كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، مؤكدًا أنه بجانب التصويت الإلكتروني جرى اقتراح رؤى خاصة بأهمية أن يكون في اللجان الانتخابية كاميرات للمراقبة للمساهمة في ضبط العملية الانتخابية.

رفع حد سقف الدعاية الانتخابية

وأشار إلى أن المناقشات تضمنت أيضا أهمية التأكيد على معالجة إشكاليات التطبيق لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مع العمل على رفع حد سقف الدعاية الانتخابية ووضع ضوابط للدعاية الإلكترونية، بجانب الإعلان الكامل لنتائج الانتخابات في اللجان الفرعية وعدم التأخر في الإعلان عن النتيجة النهائية عن 24 ساعة.