«الإصلاح الزراعي»: اعتماد 5 عقود نهائية وتسليمها لأصحابها

عقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جلسه توثيق للشهر العقاري، بحضور مدير مكتب الشهر العقاري ومسئولي الشئون القانونية وأصحاب العقود، وجرى اعتماد عدد 5 عقود نهائية وتسليمها لأصحابها، فصلاً عن اعتماد عدد 40 عقد تقنين وضع يد، وذلك بعد المراجعات الفنية والقانونية والمالية.

الانتهاء من مراجعة بيان حصر جميع قضايا التعويضات

وأشار إلى أنه جرى أيضا الانتهاء من مراجعة بيان حصر جميع قضايا التعويضات التي جرى صرفها والمتداولة من خلال مكتب تنفيذ أحكام التعويضات.

ووفقا لتقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، بضرورة المرور والتابعة المستمرة لأعمال الهيئة ومشروعاتها والجمعيات التابعة لها في المحافظات، والتيسير على المزارعين جرى تشكيل عدد من اللجان لتفقد الأعمال بالمحافظات المختلفة.

متابعة أعمال صرف الأسمدة على المنتفعين

وأشار التقرير إلى أن لجنة من الهيئة تفقدت أعمال منطقة الإصلاح الرزاعي بمحافظة الجيزة، وجرى متابعة أعمال صرف الأسمدة على المنتفعين وأعمال المديرية والمناطق التابعة لها، فضلا عن المرور على جمعيتي حلوان وكفر العلو التابعتين لمنطقه العياط.

وفي محافظة البحيرة جرى عقد اجتماعين بمنطقتي الدلنجات وابوالمطامير مع مديري الجمعيات لمناقشة أوضاع المحاصيل الزراعية وتحصيل الديون المستحقة على المنتفعين وصرف مستلزمات الإنتاج والمخصبات الحيوية والاستعداد خلال الفترة المقبلة لمحصول القمح في الموسم الجديد، فضلا عن المرور على الزراعات المختلفة، ومنع التعدي على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما جرى المرور أيضا على منطقتي الخزان ودمنهور، وحسم عدد من المشكلات الخاصة بتطهير الترع والمصارف وملفات التقنين للاراضي الزراعيه الايجار والاحكار، مع مديري الجمعيات.

التأكيد على استمرار عمليات صرف المقررات السماديه

وأشار إلى أنه جرى المرور على مناطق: أجا، المنصوره، ونبروه، بمحافظة الدقهلية، ومتابعة أعمال جمعيات: ميت ابوالحسين، دروة، ابو داوودالعنب، وشنقاس، حيث تم التأكيد على استمرار عمليات صرف المقررات السماديه وتوفر أرصدة كافية من الأسمدة الازوتية بمخازن الجمعيات وإستعجال إستلام برامج الأسمدة من خلال منظومة تداول الاسمده، فضلا عن مداومة المرور على الأراضي الزراعية لمنع أي تعدي والعمل على تنفيذ الإزالات الفورية فورا، والتأكيد على عدم صرف الأسمدة المدعمه للمتعديين على الأراضي الزراعيه وتغليظ العقوبه واعتبارها مخله للشرف.