«مكافحة الإدمان» يطلق المرحلة الأولى من برنامج تدريب المتطوعين بـ11 محافظة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للكوادر التطوعية لدى الصندوق بالعديد من المحافظات وأبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، لتنفيذ أنشطة لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والدعم النفسي الاجتماعي لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

أهداف البرنامج

وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج، تدريب المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بـ11 محافظة، وهي «الشرقية، المنيا، الإسكندرية، كفر الشيخ، القليوبية، الغربية، الدقهلية، قنا، بنى سويف، بورسعيد، البحيرة»، إلى جانب مجموعة من متطوعي الصندوق بالمناطق المطورة «حدائق أكتوبر، الأسمرات، بشاير الخير»، تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية.

ويستهدف البرنامج تعظيم عوامل الحماية وتقليل عوامل الخطر، ويعتمد على المناقشة والتحليل والتفكير والمشاركة واكتساب المشاركين مجموعة من المهارات التدريبية لتنمية مهاراتهم الحياتية وزيادة معرفتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة وكيفية حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه يتم بناء القدرات وإعداد وتدريب الكوادر العاملة في مجال الوقاية من إدمان تعاطي المخدرات لمشاركتهم في تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل هذه المناطق للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، والذي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة.

مواجهة تعاطي المخدرات والجريمة والعنف والمشاكل ذات الصلة

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه جار إعداد معسكرات تدريبية للكوادر التطوعية لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استعدادا لتنفيذ برنامج «الحركة بركة» بالمحافظات المختلفة لدعم وتوعية الشباب والفتيات لمواجهة تعاطي المخدرات والجريمة والعنف والمشاكل ذات الصلة، ومساعدتهم من أجل الاستمتاع بشبابهم بمنأى عن المخاطر التي تسببها المخدرات، وتمكينهم اقتصاديا في مجتمعات تخلو من المخدرات والجريمة والعنف، كما يستهدف البرنامج الأطفال والشباب والفتيات الذين تتًراوح أعمارهم من 15 و29 عاما، والملتحقين بالمؤسسات التعليمية من أجل المشاركة في العديد من الأنشطة للوقاية من المخدرات والعنف.