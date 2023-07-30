رئيس حزب الجيل يؤكد أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، موضحا أنه من القوانين المكملة للدستور وكان يتطلب إصداره في دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي أي في 2015.

وأوضح «الشهابى» فى كلمته اليوم أمام لجنة الإدارة المحلية في الحوار الوطني، أنه طبقا للدستور المصري فإن السلطة التنفيذية لم تستكمل مقوماتها الدستورية بسبب عدم إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف أن السلطة التنفيذية تتكون من 3 أفرع، الأول رئيس الجمهورية والثاني الحكومة والثالث الإدارة المحلية، التي تنقسم إلى إدارة تنفيذية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء ومجالس قروية ومجالس محلية منتخبة، لذلك طالب بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية في أقل وقت.

تعيين القيادات المحلية من محافظين ورؤساء مدن

ودعا رئيس حزب الجيل إلى تعيين القيادات المحلية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء، مشددا على من حمى الوطن الغالي وحافظ على حدوده على مدى آلاف السنين من عمر الدولة المصرية هى المركزية الشديدة، والتي جعلت من مصر والصين الدولتان الوحيدتان في العالم التي لم تتغير حدودها، مؤكدا أنها هي أيضا من أنقذت مصر من مخطط التفكيك «الفوضى الخلاقة» وحافظت على حدودها.

اختصاصات منصب وزير الإدارة المحلية

وطالب بضرورة أن يشمل قانون الإدارة المحلية اختصاصات منصب وزير الإدارة المحلية بحيث يكون من حقه تعيين القيادات الأدنى من سكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والمجالس القروية، ويكون من حق المحافظ إجراء التنقلات الداخلية داخل محافظته.

وأشار إلى أنه يجب أن يشمل القانون اختصاصات وصلاحيات واضحة لنائب المحافظ، لافتا إلى أنه منصب جديد استحدثه الرئيس السيسي وتوسع في استخدامه وأصبح كل محافظة لها أكثر من نائب يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويحلف اليميين أمام رئيس الجمهورية مثل المحافظ.