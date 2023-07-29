فيلم «البعبع» لـ أمير كرارة يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس بـ584 ألف جنيه

حقق فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ584 ألفًا و971 جنيهًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم البعبع

ويأتي فيلم «البعبع» في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، فيما تصدّر فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس تتجاوز مليون جنيه، وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم البعبع الـ39 مليون جنيه، وذلك على مدار 4 أسابيع.

تفاصيل فيلم البعبع

ويشارك في بطولة فيلم «البعبع» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

وطرح فيلم «البعبع» أول أيام عيد الأضحي المبارك المنقضي، إذ تدور أحداثه حول شخصية سلطان البعبع والتي يقوم بدورها أمير كرارة الذي يعيش بين عالم المجرمين والبلطجة، ولكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصل إليه طفلين يزعمان أنه والدهما، وتتصاعد الأحداث عندما تظهر فتاة تزعم أنه تريد السفر للخارج لاستكمال دراستها، وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن.