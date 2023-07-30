أفلام العيد والصيف تحقق مليونين و270 ألف جنيه بالسينما خلال 24 ساعة

حققت الأفلام المعروضة في دور العرض، أمس، نحو مليونين و269 ألفًا و885 جنيهًا، إذ تضم القائمة 5 أفلام وهي بحسب الترتيب في قائمة الإيرادات «بيت الروبي، والبعبع، ومستر إكس، وتاج، ومطرح مطروح»، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي يقترب من المليون جنيه

حقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما، أمس، إيرادات تقدر بـ 955 ألف و114 جنيه، وتجاوزت إجمالي إيراداته 112 مليون جنيه على مدار 5 أسابيع منذ انطلاق عرضه في السينما، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الدباح ونهى القماش، وإخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع، والذي جاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية أمس السبت 455 ألفا و547 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 39 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، والطفل جان رامز والطفلة تيا حاتم، وهو من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وفي المركز الثالث بقائمة إيرادات الأفلام اليومية، جاء فيلم مستر إكس، حيث حقق أمس 411 ألفا و713 جنيها، وتتجاوز حصيلة إيراداته 26 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم تاج

تراجع فيلم تاج، إلى المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية حيث حقق أمس 316 ألفا و403 جنيهات، وتجاوزت حصيلة إيراداته 41 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

حقق فيلم مطرح مطروح، إيرادات أمس تقدر بـ131 ألفا و108 جنيهات، وجاءت حصيلة إيراداته في أول أسبوع عرض بالسينما نحو مليوني جنيه، وهو من بطولة محمود حميدة، وشيماء سيف، وكريم فهمي، ومن تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.