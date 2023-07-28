نصف مليون جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ504 آلاف و264 جنيها، ليأتي في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، فيما تصدر فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس تتجاوز مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم البعبع

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم البعبع الـ38 مليون جنيه، وذلك على مدار 4 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام الأضحى 2023، فيما جاء إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بنحو 110 ملايين جنيه، على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع والتي يقوم بدورها أمير كرارة الذي يعيش بين عالم المجرمين والبلطجة، ولكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصل إليه طفلين يزعمان أنه والدهما، وتتصاعد الأحداث عندما تظهر فتاة تزعم أنه تريد السفر للخارج لاستكمال دراستها، وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.