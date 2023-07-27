فيلم «البعبع» للفنان أمير كرارة يحقق 416 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقّق الفنان أمير كرارة بفيلمه «البعبع»، أمس، في دور العرض 416 ألف جنيه، واحتل الفيلم المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

وأضاف الدفراوي: «فيلم البعبع استطاع أن يحقق إيرادات مرتفعة، وجاء في المرتبة الثاني بعد نجاح فيلم بيت الروبي، وهو من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز بالتعاون مع كريم محمود عبدالعزيز، ويواصل البعبع المنافسة بموسم الصيف حتى الوقت الجاري».

قصة فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم البعبع، في إطار تشويقي اجتماعي حول البعبع الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، واستطاع أن يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بسبب «دويتو» جمع بين الفنان أمير كرارة، وياسمين صبري، حيث قدمت ياسمين صبري دور مختلف عن الذي قدمته من قبل.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، ويشارك أيضًا خلال الفيلم محمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.